طيران وبنوك وملابس.. عروض وتخفيضات للأطقم الطبية في زمن كورونا

في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتزايد عدد الحالات بشكل يومي، كانت الأطقم الطبية هي الأذرع الوقائية الأولى من أطباء وتمريض وعمال في مختلف المستشفيات لمواجهة وباء كورونا.

وفي هذا الصدد، قدمت عدد من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة عددًا من التسهيلات والتخفيضات للأطقم الطبية تقديرًا على جهودهم مثل مصر للطيران وبنك ناصر وبنك كريدي أجريكول، وتستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

بنك ناصر

قدم بنك ناصر شهادة "إيد واحدة" للأطباء وطاقم التمريض تعبيرًا عن عمق الشكر والتقدير لجهودهم ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة.

وهذه الشهادة هي شهادة ادخارية للأطباء وطاقم التمريض تحت مسمى بعائد 15.5% ويتمّ صرفه سنويًا، وتبدأ قيمة الوديعة من ألف جنيه ومضاعفاتها بشرط ألا تزيد على مليون جنيه، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدّارها.

وتتاح الشهادة في جميع فروع البنك البالغ عددها 93 فرعًا في جميع محافظات الجمهورية لمنع التكدس والتزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما اتخذ البنك اللازم نحو إزالة أي معوقات تقابل الراغبين من شراء هذه الشهادة من الأطباء أو طاقم التمريض.

ويشترط للحصول على الشهادة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من الرقم التأميني، وصورة من كارنيه النقابة.

مصر للطيران

وفي إطار دعم وزارة الطيران المدني لجيش مصر الأبيض تقديرًا من مصر للطيران للجهود المبذولة من الأطقم الطبية من الأطباء وهيئة التمريض في مواجهة جائحة فيروس كورونا، أعلنت الشركة تقديم تخفيض بنسبة 20% على الرحلات الدولية و10% على الرحلات الداخلية إلى حاملي بطاقات العضوية السارية بنقابتي الأطباء والتمريض.

وأوضحت أنّ ذلك يسري على التذاكر الصادرة من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة بأنحاء الجمهورية وحول العالم أو من خلال مركز الاتصالات 1717.

شعبة الملابس الجاهزة

دشنت غرفة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية مبادرة مع 30 شركة لتخفيض 20% على قيمة ما يشتري من هذه الشركات من قبل الأطباء وأعضاء الأطقم الطبية وأسرهم بموجب الكارنيه أو الكادر الطبي، وذلك تحت اسم "شكرًا جيش مصر الأبيض".

بنك كريدي أجريكول

يقدم كريدي أجريكول مصر مجموعة من برامج التمويل المتنوعة التي تم تصميمها لتلبية الاحتياجات المالية للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وأصحاب المعامل وأطباء العلاج الطبيعي تقديرًا لجهودهم، مع إعفاء من المصاريف الإدراية وأسعار فائدة تنافسية، إضافة إلى أولوية في التعامل بفروع البنك.

وتصل قيمة التمويل إلى مليوني جنيه، مع مرونة في السداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 7 سنوات، وتأمين مجاني على الحياة خلال فترة القرض.

وللحصول على القرض يشترط إحضار (بطاقة رقم قومي سارية - إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة - بطاقة العضوية بالنقابة - لأصحاب المنشآت الطبية: رخصة تشغيل منشأه طبية - للموظفين: خطاب جهة العمل).

لجنة الإسكان بنقابة الأطباء

أعلنت لجنة الإسكان بالنقابه العامه للأطباء عن خصم 18%، بمشروع The City Vally بالعاصمة الإدارية الجديدة لفترة محدودة على جميع الوحدات لجميع الأطباء وأسرهم واتحاد المهن الطبية.

إذ تبدأ مساحات الوحدات السكنية من 68 مترًا إلى 213 مترًا، وسعر المتر يبدأ من 11.500 ألف جنيه إلى 14 ألف جنيه، على أن تكون مدة التسليم 4 سنين من تاريخ التعاقد.