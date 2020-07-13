تكريم الجيش الأبيض بشمال سيناء لجهوده في مواجهة كورونا

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن إقامة حفل تكريم للكوادر الطبية والإدارية من الجيش الأبيض في مستشفى العريش العام.

وقال الدكتور حاسم حمدي، إن تكريم الأطباء يأتي بسبب الدور الذي قام به الجيش الأبيض على مستوى المحافظة وعملية التحدي الكبير التي قام بها لعودة سيناء إلى "صفر كورونا"، والخطة التي يعرضها الأطباء لعملية تخفيف الأعداد ونشر التوعية للأهالي وعودة الالتزام بالتعليمات.

وأضاف "حمدي"، أن ما قام به الجيش الأبيض من أطباء وتمريض وإداريين وعمال نظافة وأمن شئ يدعو للفخر، فقد كان ساهرًا ومتابعًا ليل نهار من أجل صحة المواطنين، مستخدمين الأساليب المتقدمة في التعامل مع المرضى واكتشاف المرض.

وقال فتحي عثمان مسؤل الإعلام بمديرية صحة شمال سيناء، إن التكريم هو دعم أهلي وحكومي للجيش الأبيض، وتقديرًا لجهودهم الكبيرة المبذولة تجاه المرضى وحالات الإصابة والاشتباه بكورونا.