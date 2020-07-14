عضو "استشارية كورونا": مهمتنا تبادل الخبرات مع الدول الأخرى

أوضحت الدكتورة يمن الحماقي، مقرر مجلس العلوم الاقتصادية والإدارية والأستاذ بكلية التجارة عين شمس، أن المجموعة الاستشارية لفيروس "COVID- 19"، التي تم الإعلان عن أعضائها اليوم على مستوى العالم، يتمثل دورها في بحث كيفية مواجهة دول العالم لجائحة كورونا بشكل متعدد الأبعاد ومن زوايا مختلفة، مضيفة أن الجائحة تتطلب وجود متخصصين متميزين في العديد من المجالات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو علمية وغيرها والعمل على إيجاد حلول جذرية للجائحة من خلال تبادل الخبرات.

وأضافت الحماقي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الهدف من تشكيل المجموعة، هو تبادل الخبرات فيما يتعلق بكيفية مواجهة الجائحة، خاصة وأن أزمة كورونا ستسمر، ما لم يتم الكشف عن علاج حقيقي وفعال للمرض، مضيفة أن اللجنة تعمل على توحيد الجهود المتكاملة في العديد من المجالات، سواء كانت جهود طبية أو اقتصادية والسياسية وغيرها.

وأشارت إلى أن المشاركة ستسهم في تبادل الخبرات للملفات ذات الأولوية الناجحىة، وكذلك منح الاستشارات لمن يحتاجها، بالإضافة إلى إعتماد توصيات للجهات المعنية على مستوى العالم كمنظمة الصحة العالمية والجهات المختصة، مشيرة إلى أن مجموعة الخبراء سيقومون بوضع خطة، تهدف إلى دراسة جميع الأبعاد المتعلقة بكورونا سواء كانت طبية أو اقتصادية أو سيسية وغيره، ومن ثم يتم بناء واستنتاج حلول متميزة يتم طرحها على جميع الدول للاستفادة منها.

وأوضحت أن الترشيح للمجموعة، جاء من قبل أكاديمية البحث العلمي، خاصة وأن الأكاديمية بها 19 لجنة بها أفضل الخبراء من مستوى الجامعات المصرية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختار ثلاثة من أعضاء المجالس النوعية بالأكاديمية لعضوية المجموعة الاستشارية لفيروس "COVID- 19".

والأساتذة المنضمون هم: "يمن الحماقي مقرر مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية والأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، وعبدالمجيد قاسم عضو مجلس البحوث الطبية والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، وسامح سرور عضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي والأستاذ بكلية الصيدلة جامعة حلوان لعضوية المجموعة الاستشارية"، مشيرا إلى تشكيل اتحاد أكاديميات العلوم في العالم بتشكيل مجموعة استشارية من الخبراء في عدة مجالات تهدف إلى تقديم المشورة المبنية على دلائل علمية للتحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن هذه المجموعة المكونة من ستين من العلماء المرموقين حول العالم كل في تخصصه تمثل منتدي لتبادل المعلومات، وتعظيم التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجائحة، والتغلب على آثارها.

ومن جهته، أشار محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن ترشح أعضائها المتميزين لعضوية اللجان الدولية يهدف إلى أن نكون جزء من صنع القرار العالمي، وكذلك تسليط الضوء على جهود مصر في مجال التعليم والبحث العلمى، موضحا أن تطبيق الأكاديمية للمعايير العلمية العالمية في اختيار المرشحين أدى إلى نجاح مصر في الانضمام لعضوية معظم اللجان الدولية والاتحادات العلمية، ومشاركة أعضاء المجالس النوعية بالأكاديمية في مثل هذه المنتديات الدولية، والذي يأتي في إطار الدور الإقليمي والدولي الذي تقوم به الأكاديمية، وجهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمي والأكاديمية المبذولة على كل الأصعدة من أجل مكافحة وباء كورونا المستجد.

ولفت إلى تنوع جهود الأكاديمية ما بين تمويل مشروعات بحثية بصورة عاجلة لمعاونة الدولة في مجابهة جائحة "COVID- 19" وإعداد دراسات استراتيجية عن الأولويات والاستعدادات لمرحلة ما بعد كورونا، ومشاركة المجتمع الدولي في هذه الجهود والشراكة في تنفيذ مشروعات دولية، مؤكدا على أن تشكيل هذه المجموعة الاستشارية الدولية يعكس اهتمام العالم باتخاذ القرارات بناء على الأدلة العلمية، وإرساء للدور الذي يلعبه العلم في حياتنا والمستوى العلمي المرموق للعلماء المصريين.