إدريس إلبا: كورونا كان له تأثير صادم على عقلي

قال الممثل الإنجليزي إدريس إلبا إنّ الإصابة بفيروس كورونا كان لها أثر عقلي صادم عليه، موضحا أنّ تعافى الآن بالكامل، ويشعر بأنّه محظوظ كونه مازال على قيد الحياة، ولأنه تمكن من هزيمة الفيروس.

وأضاف إلبا البالغ من العمر 47 عامًا، خلال مقابلته مع "راديو تايمز"، أنّ المرض أثر عليه عقليًا: "كنت عديم الأعراض لذلك لم أعاني من الأعراض الرئيسية التي ظهرت على الجميع، عقليًا لقد ضربني بشدة وحينها شعرت بأنني مضطر للغاية للحديث عنه، لمجرد أنني لم يعرف أحد بأنني مصاب، لذا كان التأثير العقلي لذلك على نفسي وزوجتي مؤلمًا للغاية".

وأوضح: "كنت بحاجة إلى الإغلاق على نفسي لمحاولة تجاوزه، وتبيّن لي أنّ العالم ربما يحتاج بالفعل إلى الإغلاق أيضا.

وفي أبريل الماضي، قال إدريس ألبا، إنّ العالم عليه أن يمر بأسبوع من الحجر الصحي كل عام.