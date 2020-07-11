اليوم.. السينما المستقلة تعرض فيلمي "هدية" و"3 ساعات بعد منتصف الليل"

تواصل السينما المستقلة عرضها المباشرة عبر الصفحة الالكترونية على الفيسبوك في الثامنة مساء السبت 11 يوليو حيث يعرض فيلمي "هدية" للمخرج مصطفى عطا، و"3 ساعات بعد منتصف الليل" للمخرج مهند الكاشف بنادي السينما المستقلة لايف.

ويعقب ذلك ندوة تديرها المذيعة مي علام، وتستضيف الكاتب الصحفي خالد عيسى للتعليق على الفيلمين.

يذكر أن الناقد السينمائي أحمد عسر دشن صفحة "السينما المستقلة" على الفيس بوك وتسعى الصفحة إلى، دعم السينمائين المستقليين والبحث لحلول المشكلات وذلك لإيجاد مناخ أفضل لهم.

مع نشر كل ما يتعلق بثقافة صناعة الفيلم المستقل عالميا والأفلام الحاصلة على جوائز مع تحليلها نقديا وذلك ليتثنى تبادل خبرات الصناعة، وعروض أفلام مصرية وعالمية مستقله قصيرة ومناقشاتها في مواعيد لاحقة للعرض على الصفحة يتم الإعلان عنها وذلك من خلال البث المباشر مع ناقد متخصص.

ونشر كل ما يتعلق بالأفلام المستقلة من مواعيد عروضها وأهم الأفلام والجوائز الحاصلة عليها ورواده، وأيضا دعم التجارب المبتدئة وذلك لدعمهم، مع نشر ما يتعلق بتاريخ السينما المصرية وكواليس هامة ونادرة عن تاريخ الصناعة، برامج دورية عبر البث المباشر للصفحة للمتخصصين من نقاد وفنانين لنشر الثقافة السينمائية وأيضا نشر ثقافة صناعة الفيلم القصير.