بشرة خير.. أسوان تنضم إلى محافظات الـ"صفر إصابات" بكورونا

أعلن الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، أنه لأول مرة منذ شهور، لم تسجل محافظة أسون، أمس، أي حالة جديدة لأي مصاب بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19"، وهو الأمر المبشر بالخير، بالرغم من عشرات الحالات، التي تم سحب عينات لها في مراكز المحافظة، لا توجد أي حالة إيجابية جديدة، لكن كل الحالات هي لمرضى أصيبوا قبل ذلك، ومحجوزين في مستشفيات العزل بالمحافظة.

وتابع أبو المجد، في تصريحات لـ"الوطن"، الخبر المفرح الثاني هو أنه خرجت أمس، آخر حالة من نزل الشباب الدولي بطريق السادات في مدينة أسوان، الذي تم استخدامه كمبنى للعزل الصحي للحالات المتوسطة والخفيفة، على مدار الشهور الماضية، ولا توجد أي حالة مصابة بكورونا بداخله الآن، وسيتم تعقيم المبنى بالكامل، وتسليمه لمديرية الشباب والرياضة بأسوان، لإعادة العمل فيه، لاستقبال رحلات الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الصحة، خصصت 13 مستشفى للعزل وهي "مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، ومستشفى أبو سمبل الدولي، ومستشفى نصر النوبة المركزي، ومستشفى دراو المركزي، ومستشفى السباعية المركزي، ومستشفى غرب أسوان، وصدر أسوان، ومستشفى صدر إدفو، ومستشفى حميات إدفو، ومستشفى حميات أسوان، ومستشفى حميات نصر النوبة، ومستشفى كوم أمبو المركزي.

يذكر أن مستشفي أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة، هي المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة، لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد به طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.