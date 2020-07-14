أبطال مبادرة "مصر تستطيع" يتبرعون لصندوق تحيا مصر لدعم الجيش الأبيض

استقبل صندوق تحيا مصر، مجموعة من أبطال مبادرة "مصر تستطيع لتمكين ذوي الهمم" وأولياء أمورهم، وتبرع أبطال المبادرة في الصندوق، لصالح دعم الفرق الطبية في مستشفيات العزل والحميات، في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتضمن وفد مبادرة مصر تستطيع، المهندسة سمر حسب الله مؤسسة المبادرة، والإعلامية أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، ومن أبطال المبادرة، سما رامي أول سفيرة للنوايا الحسنة، من أصحاب متلازمة داون، ومريم نعيم إحدى طالبات مشروع ألف قائد إفريقي، ونورهان عثمان طالبة في مدرسة هارفارد، وحاصلة على المركز الأول في بطولة الجمهورية لألعاب القوى.

كما ضم الوفد، محمد كرم أول متحد لمتلازمة داون يحترف رياضة الغطس، ويحيى يعقوب بطل الجمهورية في سباحة الدولفين، وكريم أحمد، رئيس لجنة الحرف اليدوية في مشروع تنمية وطن، ومريم عادل بطلة العالم في الفروسية لعام 2019، ويحيى عماد بطل إفريقيا في السباحة، وأصغر مشارك في مشروع ألف قائد إفريقي، ومصطفى محسن الرئيس الشرفي لمجلس Egypt - Special Olympics، وعمر عبد الرحمن بطل الجمهورية، وكأس مصر في ألعاب القوى وكرة السلة.

تامر عبدالفتاح: ذوو الهمم مثالا يحتذى به في تحدي الصعاب.. ونشارك بقوة في دمجهم بالمجتمع

وأعرب تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، عن سعادته وتقديره، لمشاركة شباب مبادرة مصر تستطيع في الصندوق، لاسيما أنهم مثالا يحتذى به في تحدي الصعاب، كما قدّم الشكر لأولياء أمور أبطال المبادرة، لما يبذلونه من جهد ورعاية لأبنائهم.

وأضاف، أن الصندوق مكلّف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمشاركة في تمكين ورعاية ذوي الهمم، لافتا إلى أن الصندوق شارك في تأسيس أول صندوق استثماري خيري لتمكينهم ودمجهم بالمجتمع، بقيمة 80 مليون جنيه، وهو صندوق "عطاء" الذي ستوجه عوائده لتوفير تمويل مستدام لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات التشخيص، العلاج، توفير الأجهزة التعويضية، التعليم، المهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل، الدمج المجتمعي، والبرامج المختلفة التي تدعمهم.

وحرص عبدالفتاح، على دعوة أبطال مبادرة مصر تستطيع، للمشاركة في القوافل التي ينظمها الصندوق لخدمة الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.

وأكدت المهندسة سمر حسب الله، مؤسسة مبادرة مصر تستطيع لتمكين ذوي الهمم، على أن أبطال المبادرة حرصوا على التبرع لصالح صندوق تحيا مصر، إيمانا منهم بضرورة المشاركة الفاعلة في مواجهة جائحة كورونا، وذلك من خلال دعم الأطباء وفرق التمريض في مهمتهم الإنسانية.

وأضافت، أن مبادرة مصر تستطيع تسعى لدعم ودمج ذوي الهمم في مجالات مختلفة مثل السياحة والعلاج، التوعية، تنمية المهارات، لافتة إلى أن من أهم أنشطة المبادرة هي المشاركة المجتمعية لذوي الهمم سواء في رعاية أسرهم، أو بالعمل المجتمعي والتطوعي وذلك بتوظيف قدراتهم وكفاءتهم في تقديم مساعدات للأسر الأولى بالرعاية، وخدمة المجتمع، وكان أخرها الاشتراك في حملة "رمضان أمان"، والتوعية بأخطار السرعة في القيادة، وكذلك التعريف بدور القوات المسلحة في حالة السلم والحرب والأخذ بقصص بطولاته كقدوة في الحياة.