توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار رطب نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 35

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنَّه من المتوقع أن يسود، غدًا الأربعاء، طقس حار رطب نهارًا لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا لطيف ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

ويسود الخميس طقس مائل للحرارة رطب نهارًا معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا لطيف ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، شديد الحرارة رطب نهارًا معتدل ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار نهارا معتدل ليلًا على شمال الصعيد وشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة كالتالي:

طقس الأربعاء 15 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 29.

طقس الخميس 16 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 29.

طقس الجمعة 17 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 29.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 30.