بعد 25 سنة.. وزير العدل يستخدم صلاحيته في ترشيح القضاة لمحكمة النقض

فعّل المستشار عمر مروان وزير العدل، صلاحيته في ترشيح القضاة لمحكمة النقض، إذ يمنح قانون السلطة القضائية وزير العدل هذا الحق في الترشيح، على أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه، وكان آخر استخدام لهذه الصلاحية منذ 25 سنة.

وجاء تفعيل هذه الصلاحية بمناسبة طرح اسم المستشار الدكتور وجدي فايز على الجمعية العامة لمحكمة النقض هذا العام، ليكون من بين مرشحيها وحصد من أصواتها 174 صوتًا ليكون تالياً مباشرةً بفارق 6 أصوات فقط عن أقل المرشحين حصداً للأصوات، وله من الكفاءة والصلاحية ما يؤهله للعمل بالمحكمة، فضلاً عما يبذله من جهد في خدمة العدالة والقانون، إذ كان لإسهامه عظيم الأثر في إخراج الموسوعة القانونية الإلكترونية، وإتاحتها لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية لتصبح مرجعية قانونية لهم في عملهم، الأمر الذي دعا وزير العدل إلى إعادة استخدام السلطة المخولة له في قانون السلطة القضائية بالترشيح لمحكمة النقض، ووافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة، أمس، على هذ الترشيح .