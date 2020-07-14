"القومي للبحوث": درسنا 140 دواء.. و7 ثبت كفاءتها مع كورونا بنسبة 80%

كشف مصدر مسؤول بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، جرت على أكثر من 140 دواء لمعرفة مدى استجابتهم على الفيروس منذ بداية الأزمة، لافتا إلى أن 7 أدوية منهم ثبت فعاليتهم، وحققت استجابة على الفيروس بنسبة تتجاوز الـ 80%، أبرزهم المضاد الحيوي "ذترومايسين" والذي حقق 92% فاعلية على الفيروس.

مصدر بالقومي للبحوث: أرسلنا قائمة الأدوية جديدة للتعليم العالي لاحضارها للمركز لبحثها والتأكد من فاعليتها على الفيروس

وتابع المصدر، أن العلماء بالمركز أعدوا قائمة بعدد من الأدوية والعقاقير يحتمل وجود تأثير إيجابي لها على الفيروس، تم إرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لسرعة إحضارها للمركز لإجراء الدراسات والتجارب المعملية عليها، مشيرا إلى أن العمل بمعامل المركز القومي للبحوث مستمر لا يتوقف من أجل التوصل إلى حلول جذرية لأزمة كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة فيما يتعلق بتحضير العقاقير والأمصال واللقاحات.

وأضاف، أن التجارب على الحيوانات لـ 3 لقاحات معلن عن اكتشافهم منذ أيام مستمر، لافتا إلى أن نسبة التجارب على اليوانات تخطت الـ 70%، مشيرا إلى أنه تم تسليم ملف اللقاح الرابع الذي تم الانتهاء منه للجهات المختصة كلجان الأخلاقيات لبدء التجارب الإكلينيكة عليه، موضحا أن الثلاث أدوية المعلن عنهم بجانب اللقاحات، ليست جديدة، مضيفا أنها عبارة عن أدوية مكملات غذائية تمت دراستها ومعالجتها وثبت إيجابيتها على الفيروس بنسبة 100%، مؤكدا أن ملفاتهم حاليا في لجان الأخلاقيات للتأكد من نتائجهم.

تجارب الحيوانات على 3 أمصال تجاوزت نتائجها الـ٧٠%

وأشار المصدر إلى أن التجارب على الحيوانات تجرى على أربع أنواع فقط، مختلفة الأحجام من الفئران، موضحا أن العمل يسير بصورة إيجابية حتى الآن.