التموين: فتح 65 شادرا لبيع الخراف الحية.. والأسعار مثل العام الماضي

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فتح 65 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية، وأن أسعار اللحوم هذا العام مثل العام الماضي ولن تزيد.

وأوضح على هامش توقيع برتوكول توريد لحوم صكوك الأضاحي مع وزير الأوقاف، أن السلع الأساسية أرز سكر ومكرونة كما يوجد احتياطي استراتيجي 4 أشهر فأكثر والسكر 6 أشهر ونصف.

وأشار وزير التموين إلى حرصه على توفير الكمامات في كل ربوع الجمهورية، مشيرا إلى إننا نحتاج توفير 40 مليون كمامة وأن المصنع الذي تعاقدت معه الوزارة لتوريد الكمامات القماشية لتوزيعها على بطاقات التموين يُصدر نفس النوعية إلى فرنسا، وأن الوزراة حريصة على طرح كمامات قماشية جيدة وصحية على البطاقات حرصا على سلامة المواطنين، مؤكدا أن نفس نوعية الكمامة يتم بيعها بأسعار أعلى خارج بطاقات التموين.