الرقابة الإدارية تضبط مديري التعليم الخاص والأمن بالعبور بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية في محافظة القليوبية، القبض على مديري إدارتي التعليم الخاص والأمن في مديرية العبور التعليمية، لاتهامهما بالحصول على أموال من المواطنين نظير تقديم تسهيلات لهم وقبول أوراق أبنائهم في بعض المدارس.

كانت هيئة الرقابة الإدارية في محافظة القليوبية، تلقت بلاغات وشكاوى عدة من العديد من المواطنين تفيد حصول مدير إدارة التعليم الخاص ومدير إدارة الأمن في العبور على مبالغ مالية من أولياء الأمور نظير تسهيل إجراءات قبول أبنائهم في بعض المدارس الخاصة.

وتوصلت التحريات بعد فحص الشكاوى والبلاغات، إلى صحة المعلومات وجرى ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة.

من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، مشيرا إلى أن الواقعة قيد التحقيق في النيابة.