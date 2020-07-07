فودة يكرِّم مدير الرقابة الإدارية الجديد بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن الرقابة الإدارية تقوم بدور رقابي كبير من خلال الجولات التي يقوم بها مسؤولو الرقابة، حيث تقوم بمتابعة جميع العاملين وتقييم عملهم وضبط أي مخالفات، مضيفا أن الرقابة الإدارية بجنوب سيناء وجهت ضربات للقضاء على الفساد ونجحت في الحد من انتشار قضايا الرشوة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد حجاب رئيس مكتب الرقابة الإدارية الجديد بمحافظة جنوب سيناء بمناسبة وبداية عمله بالمحافظة وقام بإهدائه ميدالية شعار المحافظة متمنيا له التوفيق خلال الفترة القادمة، وقدم الشكر إلى اللواء أحمد كمال رئيس مكتب الرقابة الإدارية السابق حيث قام بتكريمه وإهدائه درع وشعار المحافظة تقديرا وإعزازا على الخدمات الجليلة التى قدمها طوال فترة عملة بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة السابقة، متمنيا له دوام التوفيق في جهة عمله المقبلة.

وأهدى ميدالية شعار المحافظة إلى المستشار خالد عيد المحامى العام الحالي بالمحافظة، تقديرا لجهوده القائمة مع تمنياته بدوام التعاون.