لمواجهة ارتفاع ثمن الأضحية.. أرقام شكاوى مرصد الأسعار بالغرف التجارية

مع اقتراب موعد عيد الأضحى، تمتلئ الأسواق بالأضاحي من الماشية والأغنام والماعز، ليتم عرضها حتى يستطيع المواطنون شراءها، وتوفر الغرف التجارية خدمة مرصد الأسعار اليومية في الجهات التابعة لها، لضبط الأسعار بالأسواق، وضمان حصول المستهلكين على السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

ويهدف مرصد الأسعار اليومية إلى منع التلاعب بالأسعار وضمان حصول المواطن على السلع والمنتجات، وعدم تعرض السوق إلى نقص في السلع.

وتستعرض "الوطن" أرقام وطرق تلقي الشكاوى بالغرف التجارية في عدد من المحافظات، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بكلا منهما:

الغرفة التجارية بالقاهرة

خصص مرصد الأسعار اليومي بالغرفة التجارية بالقاهرة، أرقام وطرق لتلقي الشكاوى الخاصة بالمنتجات والسلع والأسعار كالتالي:

- من خلال الاتصال على الأرقام التالية 27958262 أو على الرقم 27948491.

- كما يمكن إرسال الشكوى على الفاكس 27963603 أو الرقم 27944328.

- أو من خلال إرسال الشكوى على الميل info@cairochamber.org.eg.

الغرفة التجارية بالجيزة

- من خلال الاتصال على الأرقام التالية 01203311111 أو 202 37765644 أو 202 37765633.

- أو من خلال إرسال الشكوى على info@gccegypt.org.

الغرفة التجارية بالقليوبية

- من خلال الاتصال على الرقم التالي 02/48273612.

- كما يمكن إرسال الشكوى على الفاكس 02/48273613.

- أو من خلال إرسال الشكوى على info@qal-coc-eg.com.

الغرفة التجارية بالإسكندرية

- من خلال الاتصال على الأرقم التالية 034808355 أو 034808779 أو 034805221.

- كما يمكن إرسال الشكوى على الفاكس 034808779.

الغرفة التجارية بالغربية

- من خلال الاتصال على الأرقام التالية 0403304090 أو 0403282207.

- كما يمكن إرسال الشكوى على الفاكس 0403303793.

الغرفة التجارية ببورسعيد

- من خلال الاتصال على الرقم التالي 3222733 – 066.

- كما يمكن إرسال الشكوى على الفاكس 3349419 – 066.

الغرفة التجارية ببني سويف

- من خلال الاتصال على الرقم التالي 082-2322094 .

- كما يمكن إرسال الشكوى على الفاكس 082-2322094.

الغرفة التجارية بأسيوط

- من خلال الاتصال على الأرقام التالية 088 -2356587 - أو الرقم 088-2356589.

- كما يمكن إرسال الشكوى على الفاكس 088-2346044.

الغرفة التجارية بسوهاج

- خلال الاتصال على الرقم التالي 0932323036.