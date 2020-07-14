100 سنة أحكام نهائية.. 4 أحكام بالمؤبد على مرشد الإخوان

صحيفة جرائم صاحبها العديد من الأحكام ليكون تأييد الحكم الصادر ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد في قضية أحداث العدوة بالمنيا، من قبل محكمة النقض، بعد رفض الطعون المقدمة منهم، ليس الأول من نوعية إنما يأتي ضمن سلسلة أحكام على مدار 6 سنوات من القضاء بدأت في 2014.

عشرات القضايا جاء بهم اسم الإرهابي محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان الإرهابية، متهما في قضايا العنف والتحريض على القتل والتخريب، في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد عزل محمد مرسي ومحاكمته هو أيضا في قضايا عنف وتخابر لصالح دول ومنظمات أجنبية، لتكون حصية أحكام المؤبد فقط 100 سنة سجن.

4 أحكام نهائية بالسجن المؤبد

أحداث العدوة بالمنيا

قضت محكمة النقض، اليوم، بتأييد الحكم الصادر ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وآخرين بالسجن المؤبد في قضية أحداث العدوة بالمنيا، بعد رفض الطعون المقدمة منهم.

غرفة عمليات رابعة

في أبريل لعام 2018، أيدت محكمة النقض حكم المؤبد لبديع واثنين آخرين.

أحداث قطع طريق قليوب

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و36 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة على حكم المؤبد الصادر بحقهم من محكمة الجنايات في 5 يوليو 2014، في قضية "قطع طريق قليوب"، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم.

أحداث مكتب الإرشاد

أيدت محكمة النقض حكم الجنايات بالسجن المؤبد، لعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث مكتب الإرشاد الشهيرة. ورفضت المحكمة، طعن محمد بديع وخيرت الشاطر وآخرين تضمنهم الحكم وبذلك يكون الحكم نهائيا باتا.

إلى جانب عشرات القضايا الأخرى التي تنظر أمام محاكم الجنايات وأخرى لا تزال قيد الطعن أمام محكمة النقد.