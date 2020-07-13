عاجل.. المسماري: تركيا تسعى إلى تثبيت تنظيم الإخوان على الأراضي الليبية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تركيا تسعى إلى تثبيت تنظيم الإخوان على الأراضي الليبية، تسعى للسيطرة على النفط الليبي، لإنقاذ اقتصادها المنهار، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وتابع المسماري، خلال مؤتمر صحفي، "تركيا تستغل الفوضى السياسية التي سببها تنظيم الإخوان، وتعمل على نقل المرتزقة ومسلحي داعش إلى الأراضي الليبية، ولدينا أرشيف كبير من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الميليشيات في ليبيا".

وأشار المسماري، إلى أن تركيا تستغل خطوط التهريب غير الشرعية لابتزاز أوروبا.