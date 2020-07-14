القاهرة تطرح مدافن جديدة مضاءة بالطاقة الشمسية والطوب الوردي

أعلنت محافظة القاهرة فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات "وادي الراحة"، التي أقامتها المحافظة بطريق العين السخنة خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى آخر سبتمبر 2020.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن المشروع يلبي كل الطلبات المقدمة للمحافظة، للحصول على مقابر. وجرى تسليم المرحلة الأولى من المشروع للحاجزين والتي يبلغ عددها 5 آلاف جبانة بتكلفة بلغت 235 مليون جنيه، وتضم المرحلة الثانية 4500 جبانة بتكلفة 585 مليون جنيه.

وقال محافظ القاهرة إن طلبات الحصول على المدافن سيجري تقديمها وسداد مقابلها إلكترونياً ولن يتم النظر لأى طلبات تقدم باليد، مؤكدا أن مشروع جبانات وادي الراحة مقام على أرض تبلغ مساحتها 110 أفدنة بجنوب مدينة القاهرة الجديدة، وجرى إنشاؤه على مرحلتين ويضم 9500 جبانة محاطة بسور كبير لحمايتها ويتوسطها مسجد على مساحة 600 م2، ويبلغ مسطح المدفن فيها 20 م2 وبها جزء مخصص للرجال والآخر للسيدات وتم بناؤها بالطوب الوردي. كما جرى تصميم التقاطعات الداخلية للمدافن بشكل يمنع الحوادث والتصادمات، والمدافن مضاءة بالكامل بالطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن منطقة المدافن تضم 10 مباني إدارية بمسطح 100 م2 للمبنى الواحد للتُربية والمساعدين، وبها استراحة للمعزين لحمايتهم في حالة التقلبات الجوية حتى انتهاء مراسم الدفن. كما أن الشوارع يتراوح عرضها بين 12 م2 و6م2 ، ويبلغ عرض الممرات الداخلية نحو 6 م2 .

وأشار إلى أنه سيجري تسليم الجبانة للمنتفع على الفور عقب سداد المبلغ واستيفاء المستندات المطلوبة في حالة سداده للمبلغ بالكامل دفعة واحدة، وفي حالة السداد على دفعات يتم فور قبول الطلب سداد مقدم التعاقد 25 % من إجمالي المبلغ، ثم يسدد باقي المبلغ على ثلاثة أشهر متتالية على أن يلتزم بسداد الدفعة الأولى في شهر أكتوبر، والدفعة الثانية في شهر نوفمبر، والدفعة الثالثة في شهر ديسمبر 2020، ولا يتم التسليم وإصدار التراخيص إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والاطلاع على أصول المستندات.

وسوف يضاف عشرون ألف جنيه قيمة القطعة المميزة (سواء على شارع عمومي أو ناصية) تسدد فوراً في حالة الاستلام الفوري. وتسدد مع الدفعة الأخيرة في حالة السداد على ثلاث دفعات، وسيجري الدفع بالكروت البنكية من خلال الموقع الإلكتروني للمحافظة أو من خلال مقرات "فوري بلس".

وتقدم الطلبات عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg، مرفق بها المستندات المطلوبة بصيغة pdf، على أن يجري تقديم الأصول عند الاستلام وتشمل المستندات بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة ومن يعول أو شهادة ميلاد الأطفال القصر على أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة وألا يكون قد سبق (للزوج / الزوجة) الحصول على مدفن من المحافظة وأن يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق.

وستكون أولوية التخصيص طبقاً لأسبقية التقدم وسداد مقدم الحجز لمن تتوافر فيه الشروط، وفي حالة ثبوت حصول المتقدم على جبانة سابقاً من محافظة القاهرة يجري سحب الترخيص دون تحمل المحافظة أي مسؤولية مالية أو قانونية.