محافظ دمياط توجه ببحث إمكانية نقل العيادات الخارجية بسبب التزاحم

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة إلى مستشفى الرمد، للوقوف على منظومة العمل بها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتابعت المحافظ عملية استقبال المرضى بالعيادات الخارجية، والتي تضم تخصصات مختلفة بالإضافة إلى القسم الداخلي والعمليات، إذ تخدم المستشفى 5 محافظات مجاورة.

وأكدت المحافظ، على ضرورة تنظيم دخول المرضى، حيث وجهت وكيل الوزارة بسرعة إعداد دراسة تخطيطية، لبحث إمكانية نقل العيادات الخارجية إلى مكان آخر، وذلك للحد من الازدحام والتكدس للتيسير على المرضى والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.