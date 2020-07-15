حظك اليوم الأربعاء 15-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولوج برج الحمل عندما يقع في الحب يشعر بحاجته للقتال من أجل الحصول على قلب من يحب.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المحتمل أن تقوم اليوم بالتحضير لعمل مهم، فقط راجع حساباتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تدعم علاقاتك وتمنحك طاقةً وتؤثر فيمن حولك وتكون قدوة للكثيرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.