حظك اليوم الأربعاء 15-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن رجل برج الجوزاء أنّه يحب أن يصرّح لمحبوبته عن حبّه في كثير من الأحيان ومن دون سبب.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر قد يجعلك مشوشا وتميل للانعزال قليلا، وعليك ألا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم بعدم إهمال أي عارض صحي.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.