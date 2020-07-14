ارتفاع عدد المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ إلى 19 بالأقصر

أعلنت المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشيوخ والمتقدمين للفحص الطبي إلى 19 مرشحًا محتملًا على مستوى محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور أحمد حمزة، مدير المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر، أن من بين المتقدمين للفحص الطبي سيدة من مركز أرمنت هي منى عبدالستار أحمد.

يذكر أن أعمال توقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، انطلقت بمحافظة الأقصر يوم الأربعاء الماضي، ومن المقرر أن تستمر يوميًا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساءً، وذلك حتى يوم السبت الموافق 18 يوليو الجاري.

وتجرى عملية تصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وتُجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.