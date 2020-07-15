حظك اليوم الأربعاء 15-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديدة على أحباءه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل فاليوم غير مناسب لتوقيع أي عقود أو أوراق.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.