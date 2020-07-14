حظك اليوم الثلاثاء 14-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتصف بالشجاعة ولا تخيفه العقبات، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بأن تحمي نفسك من أي اعتداء على حقوقك وعليك أن تصبر لبعد غد.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.