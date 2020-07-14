"لجنة مواجهة كورونا" تنصح المتعافين بالاستمرار في تلقي العلاج

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مثل ارتداء الكمامات والالتزام التباعد الاجتماعي.

وأضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc": "إذا استمرينا على هذه العادات، وتخلصنا من المستلزمات الطبية كالكمامات بطريقة سليمة، فإن الأمور ستتغير إلى الأفضل".

وتابع: "نسابق الزمن لإيجاد الدواء الشافي، وهناك بروتوكول مصري قوي جدًا فيه نسبة شفاء عالٍ، لكنه ليس الدواء الشافي".

وحذر "حسني"، المتعافين من المرض، من أمرين، هما التهابات الرئة وتجلطات الشريان الرئوي وتجلطات القلب، مشيرًا إلى أهمية استمرار تلقي العلاج لمدة معينة بعد التعافي وأن يكون هناك متابعة مع متخصص.