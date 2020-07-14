عضو مجلس الأطباء: رسالة رئيس الوزراء لفتة كريمة للجيش الأبيض

وصف الدكتور كريم مصباح عضو مجلس نقابة الأطباء، رسالة الشكر التي وجهها رئيس الوزراء للأطباء والفريق الطبي ككل، بأنها "رسالة رائعة" لتطييب خاطر الأطباء، من شخص بحجم رئيس الوزراء، معربًا عن تقديره لحرص رئيس الوزراء على توجيه الشكر لأعضاء الجيش الأبيض، مؤكدًا أنها رسالة صريحة لتقدير دور الأطقم الطبية وتعديل لسوء التفاهم الذي حدث مسبقًا.

وثمن عضو مجلس نقابة الأطباء، اللفتة الكريمة من رئيس الوزراء، والذي حرص على تسجيل شكره وتقديره للأطباء في رسالة بخط اليد، تبقى عبر التاريخ، مُثمنًا التعديل التشريعي الذي يجري مناقشته في مجلس النواب حاليًا بخصوص اعتبار ضحايا الأطقم الطبية بفيروس كورونا "شهداء"، على أن تجري معاملتهم كشهداء الجيش والشرطة، مُطالبًا بسرعة عرض القانون على الجلسة العامة وإقراره من قبل البرلمان".

وحرص رئيس الوزراء على أن يكتب في دفتر زيارات مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة "الصداقة الجديدة"، التي جرى تخصيصها كمستشفى عزل صحي بعد تفشي فيروس كورونا وحتى الآن، عبارات تترجم تقديره للأطقم الطبية، فكتب: "شرُفت اليوم بزيارة مستشفى أسوان التخصصي، وأود أن أعبر عن جزيل شكري وتقديري واحترامي لكافة أفراد الأطقم الطبية الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجبهم المقدس في رعاية المصابين والمرضى بفيروس كورونا بكل همة وضمير وكفاح، مرة أخرى كل تقديري وتحياتي لكم جميعا.. وتمنياتي بدوام التوفيق".