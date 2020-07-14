"اتحاد الصناعات": رجعنا تاني لكلمة "صنع في مصر" الجميلة

علق محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، على إطلاق وزارة المالية، لمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية الشهر الجاري، قائلا: إن انطلاقها تأخر 6 أشهر، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc"، أن الهدف في هذه المبادرة، توضيح مدى تقدم الصناعات المصرية، مثل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وكل الأجهزة المعمرة التي يستخدمها المستهلك المصري.

وأضاف: "المستهلك المصري لا يثق في الصناعات المحلية ويفضل المستورد، ونحن نوجه له رسالة من خلال هذه المبادرة، بأن يقارن بين المستورد والمحلي من حيث الكفاءة والسعر وخدمة ما بعد البيع، ويمكنه أن يفتخر بالصناعة المحلية".

وتابع: "رجعنا تاني للكلمة الجميلة اللي كنا بنتمناها، وهي صنع في مصر، ونتوقع مشاركة الصناعات الهندسية والأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية، وكل الصناعات التي تمس المستهلك، وصناعة الأثاث سواء الخشبي أو المعدني ومواد البناء في هذه المبادرة".