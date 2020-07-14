وزير قطاع الأعمال عن تطوير الشركات: "مش بنضيع دقيقة واللي جي أسهل"

وافقت اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم، على مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، المٌقدم من الحكومة، بعد مناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بمجلس الدولة.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية منذ قليل، إنه تم تزويد شركات الغزل والنسيج بمحلج جديد، وتم تدريب العمالة اللازمة عليه، فحجم الأموال التي تم ضعها لتطوير الآلات الموجودة بشركات قطاع الأعمال، تصل لنحو 10 مليار جنيه، فضلا على 7 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية.

وختم حديثه قائلا: "أحنا مش بنضيع دقيقة، واللي جي أسهل من اللي فات، والطلوع لقمة الجبل أسهل الآن".