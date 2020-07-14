الأطباء: رسالة رئيس الوزراء تحمل كلمات راقية.. ونكن له كل الاحترام

قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء، إن رسالة الدكتور مصطفى مدبولي، احتوت على كلمات راقية، تحمل كل معاني الود والاحترام لجهود الأطقم الطبية، تجب أي حديث مسبق أن هناك تقصير من الأطباء.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "نكن كل الاحترام والتقدير على لرئيس الوزراء، الذي يعد من أنشط رؤساء الوزراء، وأدائه رائع وراقي في أزمة كورونا، وما وجهه من لوم للأطباء مسبقا، وطالبته النقابة بالإعتذار لأن التصريح كان ناجما عن تقصير حالات فردية، من بعض الأطباء، وجار التحقيق فيها، وليس من جموع الأطباء بصفة عامة".

ودعت سلامة، إلى ضرورة الاصطفاف الجميع خلف القيادة السياسية، وألا يتم تصدير خلافات في الوقت الراهن، معبرة عن شكرها لرئيس الوزراء، على رسالته الإيجابية للأطباء اليوم، التي تحمل ضمنينا تراجع عن تصريحه السابق، مضيفة: "حان وقت الاصطفاف للأمام واستمرار الأطباء في دورهم لمواجهة كورونا، وندعوه إلى حل مشكلة أطباء التكليف والاستفادة من جهودهم في أزمة كورونا".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء، حرص على أن يكتب في دفتر زيارات مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة "الصداقة الجديدة"، الذي تم تخصيصه كمستشفى عزل صحي، بعد تفشي فيروس كورونا وحتى الآن، عبارات تترجم تقديره للأطقم الطبية.

وكتب: شرُفت اليوم بزيارة مستشفى "أسوان التخصصي"، وأود أن أعبر عن جزيل شكري وتقديري واحترامي لكل أفراد الأطقم الطبية، الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجبهم المقدس في رعاية المصابين والمرضى بفيروس كورونا، بكل همة وضمير وكفاح، مرة أخرى كل تقديري وتحياتي لكم جميعا.. وتمنياتي بدوام التوفيق.