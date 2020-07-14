وكيل الأطباء: نثمن ونشكر تقدير رئيس الوزراء لنا ونعده بجهود كثيرة

قالت الدكتورة نجوى الشافعي وكيل نقابة الأطباء، إن رسالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، التي جاءت عقب زيارة مباشرة، تعد اعتراف فعلي وتقدير كبير لجهود الأطباء، بعد رؤيته بعينه ما يبذله الفريق الطبي من جهود على الطبيعة، ولمس على الواقع المجهود الذي يبذله الأطباء تحديدا، وحرصه على تسجيله في رسالة تحمل كلمات ثناء وشكر للأطقم الطبية.

وأضافت وكيل نقابة الأطباء: "ملحوظة ولفتة جميلة من رجل في موقع المسئولية، بل وعلى رأسها كرئيس الوزراء، فما علينا إلا أن نثمنها ونشكره على تقديره لنا ولجهودنا ونعده بالمزيد من بذل الجهد والتضحية لمواجهة جائحة كورونا".

يشار إلى أن رئيس الوزراء، حرص على أن يكتب في دفتر زيارات مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة "الصداقة الجديدة"، الذي تم تخصيصه كمستشفى عزل صحي، بعد تفشي فيروس كورونا وحتى الآن، عبارات تترجم تقديره للأطقم الطبية.

وكتب: شرُفت اليوم بزيارة مستشفى "أسوان التخصصي"، وأود أن أعبر عن جزيل شكري وتقديري واحترامي لكل أفراد الأطقم الطبية، الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجبهم المقدس في رعاية المصابين والمرضى بفيروس كورونا، بكل همة وضمير وكفاح، مرة أخرى كل تقديري وتحياتي لكم جميعا.. وتمنياتي بدوام التوفيق.