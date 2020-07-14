عضو "استشارية كورونا": نعمل على تنسيق الجهود لمكافحة الفيروس عالميا

قال الدكتور عبدالمجيد قاسم، عضو مجلس البحوث الطبية والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة عضو المجموعة الاستشارية لكورونا المستجد "كوفيد 19"، أن مهام المجموعة التي تم اختيارها من قبل منظمة الأكاديميات العلمية على مستوى العالم، يأتي في إطار جهود منظمة الأكاديميات ومحاولة لإيجاد حلول علمية للتحدي القائم حاليا فيما يتعلق بكورونا المستجد كوفيد 19، لافتا إلى أنها محاولة لتنسيق الجهود الدولية لمواجهة المرض بين الدول، وأن المنظمة لها أعضاء ممثلة في الأكاديميات على مستوى العالم، وأن الترشيح جاء من خلال أكاديمية البحث العلمي.

وأكد عبد المجيد في تصريحات خاصة للوطن، أن تحدي كورونا ليس لدولة بعينها وإنما تحدي للعالم جميعا، مشيرا إلي ان اختياره جاء ممثلاعن اللجنو الطبية ، بجانب وجود عدد من التخصصات المختلفة والصيدلة والزراعة و الهندسة و الاقتصاد، بخلاف العديد من التخصصات، بهدف إيجاد حلول واقعية وعلمية وجذرية للأزمة، وتقديمها للجهات المختصة محليا ودوليا.

وتابع أن مصر تشهد حاليا اهتمام كبير من قبل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأزمة كورونا من ناحية البحث العلمي، سواء كان على مستوى الوزارة أو أكاديمية البحث العلمى أو الجامعات المختلفة، مشيرا إلى أنه تم استخدام هذه الأجهزة مبكرا من خلال تنسيق الجهود، والسعي لإيجاد حلول، وأنه تم تخصيص موارد مالية كبيرة للبحث العلمي حاليا في ظل التنسيق القائم، فضلا عن المتابعة اليومية لما يتم إنتاجه يوميا، بالإضافة إلى التنسيق الموجود مع وزارة الصحة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختار ثلاثة من أعضاء المجالس النوعية بالأكاديمية لعضوية المجموعة الاستشارية لفيروس "COVID- 19".

والأساتذة المنضمون هم: "يمن الحماقي مقرر مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية والأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، وعبدالمجيد قاسم عضو مجلس البحوث الطبية والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، وسامح سرور، عضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي والأستاذ بكلية الصيدلة جامعة حلوان لعضوية المجموعة الاستشارية"، مشيرا إلى تشكيل اتحاد أكاديميات العلوم في العالم بتشكيل مجموعة استشارية من الخبراء في عدة مجالات تهدف إلى تقديم المشورة المبنية على دلائل علمية للتحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وقال وزير التعليم العالي، إن هذه المجموعة المكونة من ستين من العلماء المرموقين حول العالم كل في تخصصه تمثل منتدي لتبادل المعلومات، وتعظيم التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجائحة، والتغلب على آثارها.

ومن جهته، أشار محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن ترشح أعضائها المتميزين لعضوية اللجان الدولية يهدف إلى أن نكون جزء من صنع القرار العالمي، وكذلك تسليط الضوء على جهود مصر في مجال التعليم والبحث العلمى، موضحا أن تطبيق الأكاديمية للمعايير العلمية العالمية في اختيار المرشحين أدى إلى نجاح مصر في الانضمام لعضوية معظم اللجان الدولية والاتحادات العلمية، ومشاركة أعضاء المجالس النوعية بالأكاديمية في مثل هذه المنتديات الدولية، والذي يأتي في إطار الدور الإقليمي والدولي الذي تقوم به الأكاديمية، وجهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمي والأكاديمية المبذولة على كل الأصعدة من أجل مكافحة وباء كورونا المستجد.

ولفت إلى تنوع جهود الأكاديمية ما بين تمويل مشروعات بحثية بصورة عاجلة لمعاونة الدولة في مجابهة جائحة "COVID- 19" وإعداد دراسات استراتيجية عن الأولويات والاستعدادات لمرحلة ما بعد كورونا، ومشاركة المجتمع الدولي في هذه الجهود والشراكة في تنفيذ مشروعات دولية، مؤكدا على أن تشكيل هذه المجموعة الاستشارية الدولية يعكس اهتمام العالم باتخاذ القرارات بناء على الأدلة العلمية، وإرساء للدور الذي يلعبه العلم في حياتنا والمستوى العلمي المرموق للعلماء المصريين.