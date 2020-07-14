محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ونظافة الطريق الزراعي وميدان أم البطل

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال التطوير ونظافة وكنس وشفط الأتربة على جانبي الطريق الزراعي بالمدخل الجنوبى للمحافظة وميدان "أم البطل"، وأسفل كوبري الواسطى العلوي بمشاركة معدات النظافة الجديدة ضمن الحملات المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين.

رافقه خلال الجولة اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ، وكرم عبد الحفيظ نائب رئيس المركز ومساعديهم وبعض رؤساء القرى.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ تطوير المدخل الجنوبي ودهان البلدورات ورفع كفاءة ميدان أم البطل وأعمال كنس وشفط الأتربة من جانبي الطريق الزراعي (أسيوط / أبوتيج) بواسطة معدات الكنس الحديثة التي تم شرائها مؤخراً وتوزيعها على المراكز والأحياء لتدخل منظومة النظافة مشدداً على المتابعة الدورية وتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الأتربة من جانبي الطرق الرئيسية والشوارع فضلاً عن التأكيد على العاملين بهذا القطاع ارتداء الكمامات.

واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بقطاع النظافة ورفع كفاءة المنظومة بالكامل طبقاً للإمكانات المتاحة.