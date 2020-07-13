محافظ أسيوط: تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية وتنموية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته الأخيرة على تخصيص بعض الأراضي لاقامة بعض المشروعات التنموية بقرى المحافظة، فضلًا عن إنشاء مركز معلومات المرافق والبنية الاساسية وتفعيل وحدة التغيرات المكانية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جرى تخصيص قطعة أرض بقرية كوم أنجاشة التابعة لمركز ديروط، لإقامة وحدة طبية بيطرية، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط لإقامة مدرسة تعليم أساسي لخدمة أهالي القرية.

وأكد أهمية إنشاء وتفعيل مركز متكامل لمعلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة، والذي يعد أهم مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها في صورة خرائط مساحية دقيقة "رقمية وورقية" من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية "تحتية وفوقية"، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات جادة سيجري تنفيذها لإنشاء المركز المتكامل وتدعيمه بالعناصر البشرية والأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق الكامل مع منظومة التصالح والتقنين.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، والتي شهدت استعراض تنسيق الجهود بين رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة ومديرية الري لاستكمال أعمال تطهير الترع والمصارف بجميع قرى ومراكز المحافظة ورفع مخلفات التطهير، وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الري.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات للاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات التنفيذية، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة.