الزراعة: استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في تكويد مزارع الرومان

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي حول توقيع برتوكول تعاون مشترك مع عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمهندس محمد عبدالرحمن رئيس إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال رفع الإحداثيات بنظام (GPS).

وقال العطار إن الهدف من البرتوكول هو تكويد مزارع الرومان كمرحلة أولى ويأتي هذا البروتوكول كخطوة أولى في خطة التكويد الجديدة التي يسعى الحجر الزراعي لتنفيذها.

وأضاف أن تكويد المزارع من خلال الأقمار الصناعية يسهم في تلافي عيوب التكويد اليدوي ويكون أكثر دقة في حصر مزارع التصدير ويمنع تكرار تكويدها.

وقال رئيس الحجر الزراعي، إن موسم تصدير الرومان سوف يبدأ الأسبوع المقبل، وبلغ إجمالي صادرات مصر العام الماضي من الرومان حوالي 120 ألف طن.