وساطة مفاوضات السلام السودانية: توقيع الاتفاق مع الجبهة الثورية قريبا

أعلن الدكتور ضيو مطوك عضو فريق الوساطة من جنوب السودان لمفاوضات السلام السودانية، أن توقيع اتفاق السلام مع "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسة)، سيتم قريباً في جوبا.

وقال مطوك -في مؤتمر صحفي في الخرطوم مساء اليوم الثلاثاء- إن الحكومة والجبهة الثورية توصلا إلى توافق حول القضايا القومية المحورية الست.

وأضاف أنه كان من المتوقع اليوم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق القضايا القومية المحورية، إلا أن الوساطة رأت أنه ليس من الضروري التوقيع على هذا الاتفاق الآن، وقررت التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام في مسار "الجبهة الثورية" بجوبا في المستقبل القريب، لافتا إلى أنه بالتوصل إلى توافق بشأن النقاط الست مع "الجبهة الثورية" تكون كل ملفات التفاوض مع الجبهة قد اكتملت ماعدا الملف المتعلق بالترتيبات الأمنية.

وتابع أنه سيغادر غدا إلى جوبا وبصحبته وفد أمني لتكملة عملية الترتيبات الأمنية، التي قال إنها ليست بالقضية الصعبة والكبيرة.

وأوضح مطوك أن التوقيع بالأحرف الأولى ليس نهاية للعملية السلمية في منبر جوبا باعتبار أن هناك مرحلة ثانية، وهى مرحلة إعداد المصفوفة الخاصة بتنفيذ الاتفاق.

وأشار إلى أن الوساطة ستتقدم بمقترح بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعداد المصفوفة، معربا عن شكره لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، والقوي السياسية والمجتمعية السودانية للتعاون الكبير الذي وجده وفد الوساطة.