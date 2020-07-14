ارتفاع عدد المرشحين المحتملين لـ"الشيوخ" بكفر الشيخ إلى 15 

استقبلت اللجنة المختصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار سعد السعدني رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم الثلاثاء، أوراق مرشحين اثنين فقط، ليرتفع عدد المتقدمين إلى 15مرشحًا محتملاً.

وتقدم كل من برهان أحمد بدوي، مرشح الحزب العربي للعدل والمساواة، وحصل على رمز "برج القاهرة"، وأحمد أحمد أبوسعد، من حزب الحركة الوطنية، وحصل على رمز "النمر".

يذكر ان اللجنة استقبلت خلال الأيام الماضية أوراق ترشح ك من حسن قنديل علي البحيري، لواء شرطة سابق، وأشرف ممدوح عيدالونيس، محامي بالنقض، وعلي محمد علي العجواني، مدير إدارة التعاون الزراعي، عن حزب مستقبل وطن.

كما تقدم كل من السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، ومحمد إبراهيم عبد الحميد منصور، أمين عام حزب النور، وطارق محمد أحمد المهدي، عضو مجلس الشورى السابق، عن حزب النور.

وتقدم كل من ممدوح حسني حامد المناخلي، معلم، وحسن علي عبد الحميد خليل، عميد سابق بالقوات المسلحة، ومصطفى حمدي محمود جمعة، محامي بالاستئناف عالي، ووليد محمد حسن سليمان، مدير مركز حاسبات خاص، على المقعد الفردي مستقلين.

وسيتنافس أبناء كفر الشيخ على 3 مقاعد فردية خُصصت للمحافظة.