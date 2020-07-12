مرشحان محتملان لمجلس الشيوخ في اليوم الثاني للتقديم بكفر الشيخ  

استقبلت اللجنة المختصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار سعد السعدني رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم الأحد، مرشحين اثنين فقط، وهما محمود محمد عبدالله وحصل على رمز "الصقر"، واللواء مصطفى راضي حامد، ضابط على المعاش، وحصل على رمز "التمساح"، ليرتفع عدد المرشحين المحتملين لـ12 مرشحًا، بينهم 3 ينتمون لحزب مستقبل وطن و3 ينتمون لحزب النور، و6 مستقلين.

وخلال اليوم الثاني، التزم جميع المترددين والمتواجدين في المحكمة بتنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث جرى مراعاة المسافات الآمنة وارتداء الكمامات وتطهير أماكن التقديم.

ومن المقرر أن يتنافس أبناء محافظة كفر الشيخ على 3 مقاعد فردية جرى تخصيصها للمحافظة.