10 مرشحين محتملين يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات "الشيوخ" بكفر الشيخ

استقبلت اللجنة المختصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار سعد السعدني رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم السبت، أوراق 10 مرشحين، بينهم 3 ينتمون لحزب مستقبل وطن، و3 لحزب النور، و4 مستقلين، وذلك فى أول أيام التقدم للترشح.

وتقدم كل من حسن قنديل علي البحيري، لواء شرطة سابق، وأشرف ممدوح عيدالونيس، محامي بالنقض، وعلي محمد علي العجواني، مدير إدارة التعاون الزراعي، عن حزب مستقبل وطن.

كما تقدم كل من السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، ومحمد إبراهيم عبد الحميد منصور، أمين عام حزب النور، وطارق محمد أحمد المهدي، عضو مجلس الشورى السابق عن حزب النور.

على المقعد الفردي مستقلين، تقدم كل من ممدوح حسني حامد المناخلي، معلم، وحسن علي عبد الحميد خليل، عميد سابق بالقوات المسلحة، ومصطفى حمدي محمود جمعة، محامي استئناف عالي، ووليد محمد حسن سليمان، مدير مركز حاسبات خاص.

والتزم جميع المترددين والمتواجدين بالمحكمة بتنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم مراعاة المسافات الآمنة وارتداء الكمامات وتطهير اماكن التقديم.

وسيتنافس أبناء كفر الشيخ على 3 مقاعد فردية تم تخصيصها للمحافظة.