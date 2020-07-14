بالأسماء.. المستشفيات القريبة من موقع حادث حريق خط بترول الإسماعيلية

نشب حريق هائل بخط البترول المغذي لمسطرد والقادم من شقير بالبحر الأحمر بطريق مصر الإسماعيلية، بجوار مدرسة النزهة الدولية، وأسفر عن إصابة 14 شخصًا وتفحم 31 سيارة ومعرض سيارات.

وجرى نقل المصابين لمستشفى السلام العام والدفع بـ 20 سيارة إطفاء من الحماية المدينة و8 سيارات من القوات المسلحة و6 سيارات من هيئة البترول و5 لوادر و6 سيارات قلاب من المحافظة للتغطية بالرمال والسيطرة على الحريق.

وتستعرض "الوطن" أسماء المستشفيات القريبة من موقع حادث حريق الإسماعيلية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسماء المستشفيات القريبة من طريق الإسماعيلية الصحراوي

ـ مستشفى السلام العام.

ـ مستشفى القاهرة هليوبوليس: 3 شارع عبد العزيز الهواري - متفرع من ش الثورة، مصر الجديدة، القاهرة.

ـ مستشفى العاشر: مجاورة 40 قطعة 7/5 - العاشر من رمضان.

ـ مستشفى القاهرة: 38 شارع إبراهيم سالم، مصر الجديدة، القاهرة.

ـ المركز الطبي العالمي: الكيلو 42، بالقرب من مدينة الشروق - بوابة 2، طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي، القاهرة.

ـ مستشفى الكهرباء: الكيلو 4.5 طريق مصر السويس الصحراوي امتداد شارع الثورة، بجوار معرض إيديال استاندرد، مصر الجديدة، القاهرة.

ـ مستشفى أجيال: 20 شارع جوزيف تيتو، أعلى سوبر ماركت خير زمان، النزهة الجديدة، القاهرة.

ـ مستشفى المركز المصري الأمريكي: 11 شارع محمد كامل حسين، النزهة الجديدة، القاهرة.

ـ المستشفى المركزي: شارع عمر بن الخطاب تقاطع شارع حسن أفلاطون، بجوار ستارز سنتر، مصر الجديدة، القاهرة.

ـ عيادات هليوبوليس التخصصية: 116 شارع عثمان بن عفان، مصر الجديدة، القاهرة.

ـ مستشفى الميرغني: 19 شارع المهندس محمد أبو الليل متفرع من شارع شمس الدين الذهبي، بجوار محطة مترو الميرغني، مصر الجديدة، القاهرة.

ـ مستشفى سان بيتر الدولي: 3 شارع عبد الرحمن الرافعي، مصر الجديدة، القاهرة.