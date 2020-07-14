عاجل.. الصحة: ارتفاع إصابات حريق طريق الإسماعيلية إلى 14 بينهم 2 حالتهم خطيرة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد المصابين في حادث كسر خط بترول خام بطريق الإسماعيلية، ارتفع إلى 14 حالة ولا توجد وفيات، وجرى نقل المصابين بواسطة 15 سيارة إسعاف للمستشفيات، لافتا إلى أن الإصابات تتراوح من حروق متوسطة إلى شديدة إضافة لحالات اختناق.

وأضاف "مجاهد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه جرى رفع درجة الاستعداد لمستشفيات الحروق، إضافة للمستشفيات المحيطة مثل "البنك الأهلي ومعهد ناصر والمنيرة العام"، مؤكدًا أن وزيرة الصحة تتابع الموقف رغم تواجدها في أسوان.

وأشار إلى تواجد حالتين نسبة الحروق بهما 100%، والحالات الأخرى تتراوح نسبة الحروق بها بين 20% - 40%.