انطلاق امتحانات الفرقة النهائية بتمريض القاهرة وسط إجراءات صحية مشددة

انطلقت اليوم امتحانات الفرق النهائية لمرحلة البكالوريوس بكلية التمريض جامعة القاهرة وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومع انضباط وانسيابيه في الأداء بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

ووفق بيان صادر عن الكلية، قامت الدكتورة عبير سعد زغلول بجولة تفقدية داخل لجان الكلية للتأكد من تنفيذ وتطبيق الإجراءات الصحية بشكل سليم وسير الامتحانات وفقا لما هو مخطط له ورافقتها الدكتورة فاطمة عابد وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب.

وأكدت الدكتورة عبير سعد زغلول عميد كلية التمريض بجامعة القاهرة حرص الكلية والجامعة على توفير أقصى درجات السلامة والأمان للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلي أن هذه الإجراءات تمت وفقا لتعليمات وتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وقرارت مجلس الجامعة.

وأوضحت عميد الكلية أن الاستعدادت بدأت بتعقيم كامل للكلية يتضمن قاعات الامتحانات والكنترول مع التنبيه المشدد علي ضروره ارتداء الكمامة وتوفير المواد المطهرة وأدوات الوقاية بجميع مرافق الكلية، مع تشكيل لجنة للإشراف على الالتزام بالقواعد ووضع علامات إرشاديه لتنظيم دخول وخروج الطلاب للجان الامتحان، وأنه قد تمت مراعاة أعداد الطلاب خلال توزيعهم على اللجان للحفاظ على التباعد.

بالإضافة إلى أنه تم قياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية والمرور ببوابات التعقيم وتحويل أي طالب يعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا للجنة المختصة واعتباره معتذرا عن أداء الامتحان بعذر مقبول، كما تم تخصيص حجره لعزل أي طالب تطرأ عليه أي مشكلة صحية أو أعراض أثناء تأديه الامتحان و تم تخصيص أحد المعيدين وأخصائيين المعامل للإشراف على غرفة العزل والتي تم تزويدها بأنبوبه أكسجين ومحاليل طبية وأجهزة ضغط وغيرها من الأدوات اللازمة.

وشددت الدكتور عبير سعد على منع تبادل أي أدوات بين الطلاب منعا لانتقال أي عدوى بالتلامس بينهم مع توفير أدوات احتياطية بجميع اللجان، وتخصيص فريق من العمال لتعقيم القاعات والكنترول قبل وبعد الامتحانات وعدم التعامل مع أوراق الامتحانات إلا بعد مرور 48 ساعه لبدء التصحيح الكترونيا، ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم 16 أغسطس المقبل بمعدل يومين أسبوعيا وزمن الامتحان ساعة ونصف.