"كورونا": إعلان نتائج حقن المصابين بـ"أفيجان" خلال أيام

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن «هناك عدداً من الدراسات والأبحاث العلمية تجرى لبعض التطعيمات مثل (الحصبة، السل، الملاريا)، لمعرفة مدى قدرتها على مواجهة كورونا».

"حاتم": تمت تجربة العقار الياباني على 15 مصاباً بالفيروس فى مستشفى قصر العيني

وأضاف، لـ«الوطن»، أنه «تمت تجربة عقار الأفيجان اليابانى على 15 مصاباً بالفيروس فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى، والنتائج خلال أيام».

وأكد الدكتور محمد الشناوى، عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية بالوزارة، أن «جميع التطعيمات مدرجة فى الدراسات والأبحاث، والتجارب الجارية حالياً لمعرفة مدى قدرتها على مواجهة كورونا، وتقليل أعراض الإصابة، وأبرزها تطعيم mmr، المتعلق بالحصبة، والذى يجرى تجريبه فى قصر العينى، إضافة إلى تطعيم الملاريا».

وكشف مصدر مسئول بالمركز القومى للبحوث أن «الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بكورونا، تجرى على أكثر من 140 دواء لمعرفة مدى فاعليتها»، لافتاً إلى أن 7 أدوية منها ثبتت فاعليتها، وحققت نسبة تتجاوز الـ80%، أبرزها المضاد الحيوى «ذترومايسين»، الذى حقق 92%. وتابع المصدر أن «العلماء بالمركز أعدوا قائمة بعدد من الأدوية والعقاقير يُحتمل وجود تأثير إيجابى لها ضد الفيروس، تم إرسالها للوزارة والجهات المعنية لسرعة إحضارها للمركز لإجراء الدراسات والتجارب المعملية عليها»، مشيراً إلى أن العمل بمعامل المركز القومى للبحوث لا يتوقف للتوصل إلى حلول جذرية.

وأوضح المصدر أن «نسبة التجارب على الحيوانات تخطت الـ70%»، مشيراً إلى أنه «تم تسليم ملف اللقاح الرابع الذى جرى الانتهاء منه للجهات المختصة لبدء التجارب الإكلينيكة عليه»، وأوضح أن الأدوية الثلاثة المعلن عنها بجانب اللقاحات ليست جديدة، فهى عبارة عن أدوية مكملات غذائية تمت دراستها ومعالجتها وثبتت إيجابيتها ضد الفيروس بنسبة 100%، مؤكداً أن ملفاتها حالياً فى لجان الأخلاقيات للتأكد من النتائج.