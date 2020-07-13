المشرف على تجارب "أفيجان": نتائج العقار على مرضى كورونا مبشرة

قال الدكتور هاني دبوس، مدرس أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة عين شمس، والمشرف على الفريق المكلف بمتابعة النتائج المتعلقة بالتجارب السريرية لعقار الأفيجان على مرضى كورونا المستجد "كوفيد 19"، إنّ نتائج استخدام العقار على عدد من مرضى كورونا مبشرة، إذ تناول العقار 50 مريضا حتى الآن بعدد من المستشفيات.

وأضاف دبوس، لـ"الوطن"، أنّ التجارب السريرية باستخدام عقار الأفيجان مستمرة منذ فترة في عدد من المستشفيات، مؤكدا أنّه لا توجد دراسات علمية وبحثية نشرت من قبل دولة اليابان، تفيد بأنّ عقار الأفيجان ليس له تأثير على مرضى كوفيد 19، ولم تصدر أي أبحاث بذلك.

وأوضح هاني دبوس، أنّ هناك عدد من المرضى جرى تجربة العقار عليهم، تعافوا من كوفيد 19، ولم تظهر أعراض جانبية من استخدام العقار على المتعافين أو الخاضعين تحت التجارب.

وتابع أنّه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية المتعلقة باستخدام العقار خلال أيام، بعد نشرها في المجالات العلمية المختلفة، وهناك متابعة مستمرة من قبل الدكتور خالد عبالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لكل ما يتعلق بالملف وغيره من الملفات البحثية، وتذليله المعوقات كافة.