هل يُخصم الرصيد المتبقي بالعدادت الخاصة نهاية كل شهر؟ الكهرباء توضح

يعتقد الكثير من المواطنين الذين يستخدمون عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، أنه يجري خصم الرصيد المتبقي بالعدادات الخاصة بهم نهاية كل شهر، وهو أمر لا أساس له من الصحة.

وتستعرض "الوطن" طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع، وفقا لما أوضحه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تجري وفقًا لأسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، ويجري إضافة الرصيد الجديد الذى يجري شحنه للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاذه، ولا يجري خصم أي مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة على المستهلك فقط.

وأُنشيء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997، والمعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة، وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات.