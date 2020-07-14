"العربي للمياه": طريق مفاوضات سد النهضة ليس مسدودا

قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، إن المفاوضات الدولية مثل تلك الخاصة بسد النهضة تستغرق وقتًا طويلًا، داعيًا إلى عدم القلق حيال تعثر المفاوضات، حيث توجد وسائل أخرى للتقارب والتفاهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن الأسبوع القادم سيشهد بوادر إيجابية: "لا أعتقد ان الطريق مسدود بمعنى الكلمة".

وتابع أن تشغيل وملء سد النهضة يحتاج إلى تقارب وجهات النظر واتفاق، لأنها قد تضر بمصالح مصر، ومن ثم فإنه لا بد من الاتفاق على هذه الأمور، موضحًا أن الخلاف الرئيسي أن إثيوبيا تريد توليد الكهرباء بتصرفات غير معروفة ومؤكدة، وبشكل يضر بمصالح مصر، عندما يتم تشغيل السد دون ضمان أن التصرفات لن تضر بمصالح مصر والسودان المائية.