وزير الخارجية: حدوث ضرر جسيم على مصر من سد النهضة "خط أحمر"

رد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن سؤال حول "الخط الأحمر" بالنسبة لملف سد النهضة على غرار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر سابق، مدينتي سرت والجفرة على الحدود الغربية مع الجوار الليبي، خطًا أحمر للأمن القومي المصري.

وقال "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بالمصري"، الذي يُعرض على شاشة "الغد"، مع ضياء رشوان، إن الخط الأحمر وفقًا للقانون الدولي هو حدوث الضرر الجسيم، وقوع هذا الضرر هو شيء غير مشروع في إطار القانون الدولي.

وتابع: "لا يمكن أن تقف مصر وأجهزتها دون التعامل الحاسم مع أي ضرر على المواطن المصري"، موضحًا أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة سيؤدي إلى مزيد من التوتر، ومصر ستمضى في مسار التفاوض مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة.