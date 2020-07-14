شكري: صبر مصر في مفاوضات سد النهضة يُوكد حسن نيتها

تحدث السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن انتهاء مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، برعاية الاتحاد الأفريقي دون تحقيق نتائج ملموسة، فذكر أن المفاوضات الأخيرة كانت جولة أخرى من المفاوضات انخرطت فيها مصر بكل ايجابية وحسن نية، تأكيدًا للإرادة السياسية المتوفرة في كل المراحل، ومن ضمنها اتفاق واشنطن الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، موضحًا أن مصر دائما كانت تسعى لاتفاق منصف وعادل يحقق مصالح الدول الثلاثة بشكل متساوي.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن مصر كثيرًا ما تناولت ملف سد النهضة وطرحت مواقف تتسم بالمرونة وتفهم احتياجات الجانب الأثيوبي ورغبتهم في الاستفادة تنمويًا من هذا السد مع مراعاة المصالح المائية المصرية، ولكن للأسف لم يحدث تطور ملموس في المواقف يؤدي إلى التوصل للاتفاق، ولم أعهد في أي مفاوضات سياسية أن تطرح الأمور بهذا الشكل.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر أثبت في كل المراحل وجود هذه الارادة السياسية والرغبة في التوصل للاتفاق وصبرها الكامل وتفاعلها مع كل الأطروحات، موضحًا أن هذه المفاوضات التي تمت عبر الأسبوعين الماضيين كانت امتثالا للتحرك من قبل رئيس الاتحاد الأفريقي، ومكتب الاتحاد تناول المفاوضات لمدة اسبوعين، وتم تقديم تقرير منتصف طريق لرئيس الاتحاد ويتم إعداد التقرير النهائي ليرفع إلى رئيس الاتحاد، ثم يعقد اجتماع على مستوى القمة يتداول الرؤساء الأمر ويضعوا الرؤية بالنسبة للخطوات القادمة.