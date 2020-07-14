الصحة: نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة انخفضت من 85 إلى 60%

أكد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للرعاية الحرجة والعاجلة، تراجع معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر.

وأضاف وديع في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أعداد الإصابات تواصل الانخفاض منذ حوالي 10 أيام، ومنها 5 أيام انخفضت خلالها معدلات الإصابات اليومية إلى أقل من 1000 حالة.

وأوضح أن نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة انخفضت من 85 إلى 60% بينما انخفضت نسبة الإشغال في مستشفيات العزل 90 إلى 60%.

وأضاف أن عدد المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي في جميع مستشفيات العزل التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، بلغ 111 حالة فقط، فيما يبلغ عدد المرضى في أسرة الرعاية المركزة 200 مريض فقط، نافيا ماتردد بشأن ارتداد موجة ثانية من مرضى فيروس كورونا في مصر، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم واتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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