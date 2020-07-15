الطقس اليوم الأربعاء 15-7-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم، الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

ويتوقع الخبراء أنَّ يكون الطقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة نهاًرا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا على كليهما.

وبالنسبة لحالة الرياح يتوقع الخراء أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

الطقس في الكويت

وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، فإن طقس الأربعاء، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة، ليلا.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، إرتفاع طفيف آخر على الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، لتستمر الاجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة جدا في مناطق البادية والأغوار والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.