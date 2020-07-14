الأرصاد تحذر من طقس مائل للحرارة رطب غدا.. وتوقعات بشبورة مائية صباحا

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

ويتوقع الخبراء أنَّ يكون الطقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة نهاًرا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا على كليهما.

وبالنسبة لحالة الرياح يتوقع الخراء أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 23

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 34 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 23

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 28 20

السلوم 31 20

سيوة 37 21

بورسعيد 30 24

دمياط 30 23

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 20

السويس 35 22

العريش 32 22

رفح 32 21

رأس سدر 38 25

نخل 37 18

نويبع 38 28

طابا 36 25

كاترين 33 17

الطور 34 25

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 40 25

سوهاج 40 26

قنا 41 27

الأقصر 42 27

أسوان 41 29

إدفو 42 27

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 41 24

شلاتين 37 28

أبورماد 39 28

حلايب 33 30

رأس حدربة 32 28