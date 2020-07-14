أهالي حادث حريق خط البترول يتجمعون أمام مستشفى السلام العام

تجمع العشرات من أهالي حادث حريق خط بترول الإسماعيلية الصحراوي، أمام مستشفى السلام العام بمدينة السلام، تخيم عليهم حالة الحزن، من أجل الاطمئنان على ذويهم المصابين، ينتظرون السماح لهم بالدخول إلى المستشفى.

أمام بوابة المستشفى الخاصة بالاستقبال، يقف محمد عبدالكريم، 40 عاما، زميل المصاب محمد مصطفى بشركة خاصة بالمنظفات، الموجود حاليا داخل الرعاية المركزة بسبب درجة حروقه التي وصلت إلى 100%، وفقا لـ"عبدالكريم".

وقال: "روحنا الأول مكان الحادث، وبعد كدة عرفنا إن المصابين اتنقلوا لمستشفى السلام العام، واحنا قاعدين أهو بقالنا أكثر من ساعة، بنحاول دخول المستشفى، عشان نطمن عليهم".